Tragédia no futebol argentino. Corria o minuto 25 do River Plate-Defensa y Justicia, a contar para a 19.ª jornada do campeonato argentino, quando o árbitro decidiu suspender o encontro depois de um adepto ter falecido na sequência de uma queda de um dos setores mais elevados das bancadas do estádio Monumental.