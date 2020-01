Tragédia na Austrália: jovem futebolista comido por tubarões

Eric Birighitti, de 21 anos, jogava futebol na Universidade de St. Thomas Aquinas, em Nova Iorque, nos EUA, e morreu a 2 de janeiro na Austrália, onde passava férias. Durante uma festa, o jogador entrou no mar e acabou por se afastar dos seus amigos.





"Ele entrou em dificuldades e ainda lhe atiraram um colete salva-vidas, no entanto a ondulação levou-o para longe da vista dos amigos", relatou a Polícia australiana ao Canal 9, depois de ter resgatado o corpo da água.Depois de vários dias de buscas, as autoridades australianas encontraram o corpo do jovem norte-americano a 7 de janeiro, junto à praia Twilight, mas a visão era digna de um filme de terror, como relataram as primeiras testemunhas. "A minha irmã e o meu pai viram tubarões a atacarem um corpo. E eram bem grandes, disseram eles", revelou Alison Walker, ao mesmo canal.As imagens aéreas mostram uma mancha de sangue no oceano e alguns tubarões, bem grandinhos, a circundarem o corpo, confirmando os relatos das testemunhas.Na véspera de Natal, Birighitti desejou boas festas no Instagram, naquela que seria a sua última publicação de sempre. "Bom Natal a todos! Com 2019 a acabar, espero que toda a gente encontre paz e amor neste novo ano que vai começar. Lembrem-se daqueles que não podem estar com vocês, por qualquer motivo. Amem, agradeçam e sorriam", pode ler-se.