Tragédia na Croácia: jovem de 15 anos morre subitamente durante partida de futebol

Martin Filipcic, um jogador de apenas 15 anos do NK Samobor, morreu na última quarta-feira [anteontem] durante uma partida de futebol contra o NK Dugo Selo. De acordo com uma nota publicada nas redes sociais pelo NK Dugo Selo, o jovem jogador colapsou em campo, onde recebeu prontamente assistência, tendo posteriormente sido transportado para uma unidade hospitalar. Ontem de manhã, os clubes e a família receberam a notícia que ninguém queria receber nem ouvir.

"É uma grande tragédia e um choque para todos nós. Apresentamos as nossas mais sinceras condolências à família enlutada, aos seus companheiros de equipa e ao NK Samobor", lamentou, em nota anexada à mesma publicação, o presidente do clube Damir Finti.

Já o NK Samobor, clube que o jovem jogador representava, partilhou uma imagem nas redes sociais com a seguinte legenda: "Dorme em paz, nosso ano". O emblema croata alterou ainda a sua fotografia de perfil do Facebook, colocando uma imagem preta, simbolizando o luto pela perda do pequeno Martin.