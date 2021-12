Tragédia no Omã: jogador internacional morre após colapsar no aquecimento

A semana que agora chega ao fim é de alegria e de partilha em família, mas no mundo do futebol acabou por ficar marcada por duas tragédias, separadas por apenas dois dias, com a morte de dois futebolistas, um num treino e outro no aquecimento para um encontro.A primeira tragédia deu-se no Omã, com o defesa Mukhaled Al-Raqadi, um internacional por aquele país árabe, a perder a vida depois de colapsar no período de aquecimento para o jogo do Muscat com o Al-Suwaiq. A partida, que estava agendada para terça-feira, acabou por ser adiada em face da trágica morte do defesa de 29 anos.Dois dias depois, na Croácia, chegou a notícia do falecimento de Marin Cacic, jovem de apenas 23 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca num treino da sua equipa, o NK Nehaj. Cacic ainda foi transportado para o hospital, foi induzido em coma, mas acabaria por perder a vida três dias depois de ter sido internado.