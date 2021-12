Treinador Bruno Baltazar contratado pelos norte-americanos do Rochester NY FC

Bruno Baltazar está de volta ao ativo. O treinador português, de 44 anos, foi escolhido como treinador do Rochester NY FC, clube norte-americano detido parcialmente pelo internacional inglês Jamie Vardy. Na mesma equipa técnica, Baltazar irá ser coajuvado pelo técnico-adjunto Guilherme Ramos.O Rochester NY FC vai integrar a nova competição norte-americana que reunirá, a partir de 2022, mais 20 equipas-reserva de clubes que fazem parte da Major League Soccer, o principal campeonato dos Estados Unidos.Em declarações ao site do clube, Vardy revelou estar rendido às qualidades do antigo treinador de Estoril, Olhanense, Casa Pia, Atlético, Sintrense, APOEL e AEL Limassol. "Ficámos extremamente impressionados com a apresentação do Bruno, de como delineou a sua filosofia enquanto treinador, algo que estava em sintonia com a própria visão e estilo de jogo do clube", evidenciou o avançado do Leicester.Por seu turno, Bruno Baltazar revelou estar empolgado com o novo desafio na carreira, depois de ter sido treinador-adjunto dos ingleses do Nottingham Forest em 2019/20. "Estou muito orgulhoso e honrado por me tornar o treinador do RNY FC neste emocionante reinício para o clube. Mal posso esperar para começar a trabalhar, com o propósito de construir um capítulo glorioso na história do clube e trazer orgulho e felicidade para os adeptos e para a comunidade", sustentou sobre a nova etapa no emblema nova-iorquino.