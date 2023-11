Treinador búlgaro morre em acidente de viação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador búlgaro Ferario Spasov, técnico do Dunav Lom, morreu ontem num acidente de viação, aos 61 anos. A imprensa búlgara revela que o treinador regressava a casa depois de um jogo da sua equipa quando, por volta das 17 horas, o carro em que seguia foi abalroado, por trás, por um Mercedes que seguia a alta velocidade.O acidente aconteceu perto da cidade de Veliko Tarnovo, numa estrada entre Sófia e Varna. O jornal 'Tribune' revela que o Mercedes circulava a pouco mais de 150 km/h e que os dois ocupantes do veículo ficaram feridos. Já Spasov foi declarado morto no local.Spasov era treinador há 29 anos e treinou clubes como o CSKA Sofia, Spartak Pleven e Montana. Foi também selecionador de sub-17, entre 2008 e 2011.