Treinador campeão do Mundo com a Argentina em 1986 está infetado com o coronavírus

Carlos Salvador Bilardo, treinador que se sagrou campeão do Mundo com a Argentina, em 1986, foi diagnosticado com o novo coronavírus, segundo revela a imprensa argentina.





O antigo técnico, de 82 anos, sofre do síndrome de Hakim-Adams, uma doença neurodegenerativa, e vive num lar em Buenos Aires onde foram detetados mais 10 casos de covid-19. Bilardo está, no entanto, assintomático.O antigo selecionador comandou a Argentina igualmente no Mundial de 1990, em Itália.