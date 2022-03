Treinador das camadas jovens do Shakhtar Donetsk morto em bombardeamento russo

Sergei Palkin, CEO do Shakhtar Donetsk, revelou esta quinta-feira que um treinador das camadas jovens do clube ucraniano foi morto após a invasão das tropas russas à Ucrânia."Um funcionário nosso foi morto ontem [quarta-feira]. Era treinador das camadas jovens. Foi morto por um fragmento de um projétil russo. A Rússia está a matar ucranianos. Parem com esta loucura! Não fiquem em silêncio, falem! Caso contrário, será uma derrota pessoal vossa. Uma derrota que será lembrada por todas as gerações futuras. Uma derrota que não pode ser apagada da história mundial e cada um será culpado e responsável pelos crimes cometido", escreveu numa longa mensagem, onde se dirigiu diretamente a "proprietários, diretores e jogadores de futebol dos clubes de futebol russos"."A Rússia, de uma nação que fez tremendos esforços para derrotar o nazismo, está a transformar-se numa nação de terroristas, uma nação de cobardes silenciosos. O mundo inteiro está de olho em vocês. E o mundo espera que vocês parem a loucura. Mas vocês estão com medo. No desporto, o medo é um sentimento que reduz a probabilidade de vitória a zero. O vosso medo de ir contra a guerra na Ucrânia, o vosso medo leva a milhares de mortes entre civis, o vosso medo leva a crianças mortas e a destinos mutilados a milhões. O vosso medo de ir contra o regime sangrento é a vossa maior derrota.Apesar de não ter dado a ordem para exterminar os ucranianos, o vosso silêncio é uma ajuda para o assassinato e destruição em massa", escreveu ainda Palkin numa publicação no Facebook onde mostra imagens da destruição causada na Ucrânia.