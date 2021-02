«Freddy Adu? Não posso ter no plantel 24 homens que dão tudo e um que está aqui apenas pelo nome»

Considerado o menino prodígio do futebol mundial, Freddy Adu nunca conseguiu alavancar a promissora carreira e agora, aos 31 anos, arrasta-se pelos relvados. O norte-americano foi dispensado do Österlen, um clube da terceira divisão da Suécia, apenas um mês depois de ali ter chegado. O treinador da equipa reconhece que o jogador estava muito mal preparado.





"Demos-lhe um mês para mostrar a sua qualidade. Mas quando estás de fora tanto tempo... Apenas treinou connosco, mas mostrou muitas falhas e não acredito que tenha a força mental para recuperar", referiu Agim Sopi, o treinador da equipa, ao 'Fotbollskanalen'."Tenho de ser honesto com ele, comigo, e explicar-lhe as coisas como são. Deixámo-lo jogar uma parte no último jogo que fizemos no treino e o nível que mostrou era para a 5.ª divisão. O seu jogo é de futsal. Não posso ter um plantel de 24 homens que dão tudo e um que está aqui apenas pelo seu nome. Fui honesto com ele, não vai fazer parte da minha equipa este ano", acrescentou o técnico.Adu, que chegou a vestir a camisola do Benfica, confirmou a saída do clube. "O treinador disse-me que me contrataram sem a sua aprovação e que ele não gosta disso. Já estive numa situação parecida outras vezes e é algo que nunca termina bem. É melhor terminar isto o quanto antes", frisou o jogador.Mas o treinador garantiu que a dispensa do norte-americano nada teve a ver com a sua falta de aprovação. "Estava com peso a mais. Nos primeiros treinos ficou completamente esgotado. Surpreendeu-me o facto de estar tão mal. Se há uma equipa que te quer dar uma oportunidade, tens de correr e mostrar o que tens de positivo. Ele tem futebol, tem técnica e é inteligente, isso nota-se. Mas vejo-o mais a jogar futsal. Futebol de 11 é uma coisa completamente diferente..."