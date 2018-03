Continuar a ler

Depois o árbitro acabou por validar o golo que deu a vitória ao PAOK e Manolo Jiménez não entende porquê. "Cinco árbitros já vieram dizer que é fora de jogo claríssimo. Há duas semanas o treinador do Olympiacos foi agredido no campo do PAOK, abriram-lhe o lábio. Deram a vitória ao Olympiacos, retiraram 3 pontos ao PAOK e fecharam-lhes o campo. Depois, na última madrugada voltaram a dar-lhes os três pontos e abriram as portas do seu estádio!"



"Tiram-lhes três pontos, a seguir devolvem-nos, fecham o estádio, depois abrem, isto acontece uma e outra vez. Sempre no mesmo sítio", constatou o treinador do AEK.



um mandado de detenção contra Ivan Savvidis e os quatro seguranças que o acompanhavam, e o As autoridades gregas emitiram já esta segunda-feiracontra Ivan Savvidis e os quatro seguranças que o acompanhavam, e o governo grego decidiu suspender o campeonato Depois o árbitro acabou por validar o golo que deu a vitória ao PAOK e Manolo Jiménez não entende porquê. "Cinco árbitros já vieram dizer que é fora de jogo claríssimo. Há duas semanas o treinador do Olympiacos foi agredido no campo do PAOK, abriram-lhe o lábio. Deram a vitória ao Olympiacos, retiraram 3 pontos ao PAOK e fecharam-lhes o campo. Depois, na última madrugada voltaram a dar-lhes os três pontos e abriram as portas do seu estádio!""Tiram-lhes três pontos, a seguir devolvem-nos, fecham o estádio, depois abrem, isto acontece uma e outra vez. Sempre no mesmo sítio", constatou o treinador do AEK.

O treinador do AEK, Manolo Jiménez, contou à imprensa espanhola o que se passou no jogo da sua equipa com o PAOK, onde o presidente do clube rival, Ivan Savvidis, acabou por entrar dentro de campo com uma arma no coldre, depois de o árbitro ter invalidado um golo, por fora de jogo."O que me parece lamentável é que um presidente entre em campo para ameaçar o árbitro e o banco da equipa adversária. Isto é de loucos, não entendo. Nem num filme do Clint Eastwood", reconheceu o treinador. "Os jogadores refugiaram-se no balneário e depois de duas horas o árbitro queria que voltássemos ao campo para jogar os 5 minutos que faltavam. Mas o nosso presidente avisou logo que não o faríamos naquelas circunstâncias."