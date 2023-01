Treinador do Al Nassr lamenta: «Cristiano Ronaldo falhou uma oportunidade que mudou o rumo do jogo»

Após a derrota (3-1) do Al Nassr frente ao Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, na meia-final da Supertaça saudita, Rudi Garcia lamentou que Cristiano Ronaldo não tenha concretizado uma ocasião que podia ter mudado o rumo do encontro - aos 41 minutos cabeceou para defesa do guarda-redes, sendo que logo depois o Al Ittihad fez o 2-0."Uma das coisas que mudaram o rumo do jogo foi uma oportunidade que Cristiano [Ronaldo] falhou na primeira parte", apontou o técnico, citado pelo 'Daily Mail', referindo-se a um lance em que o avançado não conseguiu bater o guarda-redes contrário, quando o Al Nassr perdia por 1-0. Na jogada seguinte, a equipa de Nuno Espírito Santo dilatou a vantagem, fixando o 2-0 que se registava ao intervalo.Rudi Garcia lamentou ainda que a sua equipa não tenha conseguido reverter a desvantagem no segundo tempo e lembrou que o Al Nassr segue na liderança do campeonato."Dou os parabéns ao Al Ittihad. Estiveram muito melhor do que nós na primeira parte. Fizemos uma boa segunda parte, mas infelizmente não conseguimos dar a volta ao resultado. É verdade que lamentamos ter perdido a Supertaça, mas ainda seguimos em primeiro no campeonato", frisou.Recorde-se que, após ter bisado frente ao PSG num jogo de estrelas de caráter particular, Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco naquele que foi o segundo jogo oficial pelo Al Nassr.