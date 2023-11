Treinador do Boca Juniors pede demissão após derrota na Libertadores

Jorge Almirón já não é treinador do Boca Juniors. O técnico pediu a demissão depois da derrota do clube argentino frente ao Fluminense, na final da LibertadoresO pedido ocorreu numa reunião com Juan Roman Riquelme, depois da chegada da equipa à Argentina. De acordo com o jornal ‘Olé’, o vice-presidente do Boca Juniors ainda tentou convencer o treinador a não tomar a decisão de cabeça quente, mas Jorge Almirón queria mesmo sair.Este domingo o Boca Juniors confirmou a saída de Jorge Almirón do comando técnico através de um comunicado: "O Boca Juniors informa os seus sócios e simpatizantes que no domingo, dia 5 de novembro, depois das 21h, Jorge Almíron informou que ele e a sua equipa técnica, com contrato em vigor até ao final da temporada, decidiram não continuar. A nossa instituição agradece os serviços prestados por todos eles e deseja-lhes os maiores sucessos para o futuro".Jorge Almirón estava no Boca Juniors desde abril.