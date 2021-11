Treinador do Celtic e a possibilidade de contratar Jota: «Ficaremos mais do que contentes»

Em grande fase no Celtic, Jota tem sido dos principais temas de conversa na Escócia. No último domingo, o jogador emprestado pelo Benfica bisou na visita ao terreno do Dundee (vitória por 4-2) e ainda deu mais uma assistência.Em todas as competições, o extremo português soma já seis golos e seis assistências, pelo que já se fala na possível aquisição do seu passe por parte do Celtic. A opção de compra está fixada nos 7,5 milhões de euros.Ange Postecoglou, treinador do Celtic, foi bastante claro acerca dessa possibilidade. "Acho que ele está a adorar viver aqui e o meu trabalho é fazer dele o melhor jogador possível", começou por dizer, acrescentando: "Se ele sentir que este é o local para o seu futuro, ficaremos mais do que contentes por o manter cá. Ele tem uma boa cabeça e sabe a melhor maneira para andar em frente e continuar o seu futebol. O resto chegará por si", referiu, em declarações à Radio Scotland.