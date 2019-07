Treinador do Dínamo Bucareste tem um enfarte e o jogo continuou

Eugen Neagoe, treinador do Dínamo Bucareste, teve de ser socorrido de urgência durante a partida frente ao Craiova, referente à 2.ª jornada do campeonato romeno.À passagem do minuto 25, as câmaras de televisão detetaram movimentações estranhas no banco de suplentes do Dínamo Bucareste e pode mesmo ver-se o técnico, de 51 anos, a perder os sentidos, enquanto os restantes elementos da sua equipa técnica chamaram de imediato as equipa de socorro presentes. Neagoe teve mesmo de ser transportado de ambulância para o hospital, já que houve suspeitas de um ataque cardíaco, segundo a imprensa da Roménia.A partida esteve interrompida durante vários minutos, no entanto voltou a ser retomada, mesmo com os jogadores em estado de choque, no relvado.Isto numa altura em que o treinador está sobre forte contestação, depois de ter sido goleado (0-5) na jornada inaugural da liga romena, frente ao Viitorul.Danut Lupu, antiga estrela da equipa, foi uma das vozes mais críticas. "Após a goleada, já está numa situação má. Pode ser mesmo despedido na 3.ª jornada", referiu o ex-médio de 51 anos, já antecipando o embate em casa do campeão Cluj na 3.ª ronda.