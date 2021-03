Treinador adversário de Mourinho na Liga Europa demite-se após ser condenado a pena de prisão

A poucos dias do jogo com o Tottenham, da Liga Europa (na quinta-feira), o Dínamo Zagreb ficou sem treinador. Não por uma decisão do clube, mas porque o técnico Zoran Mamic foi esta segunda-feira condenado a uma pena de prisão de quatro anos e oito meses, devido a acusações de desvio de dinheiro e evasão fiscal, algo que o levou a apresentar a demissão.





Para lá de Mamic, também o seu irmão Zdarvko e ainda um antigo diretor do clube foram condenados pelo Supremo Tribunal croata. De acordo com a decisão, a pena mais pesada foi aplicada a Zdravko Mamic, que terá de cumprir seis anos e meio de pena de prisão."Apesar de não me sentir culpado, como já disse antes, se este é o veredicto final, aceito-o e apresento a minha demissão do cargo de treinador e de diretor desportivo do Dínamo. Desejo ao clube a maior das sortes e sucessos desportivos no futuro", declarou Mamic.Zoran Mamic e o seu irmão, tal como o tal ex-diretor, são acusados de terem desviado cerca de 15,2 milhões de euros das contas do clube, verbas que alegadamente seriam destinadas a transferências. Para lá desta verba, há ainda a acusação de evasão fiscal na ordem dos 1,6M€.