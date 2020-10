Treinador do Lech Poznan assume favoritismo do Benfica mas promete dificuldades

O treinador do Lech Poznan, Dariusz Zuraw, afirmou esta quarta-feira que o Benfica é "favorito" a vencer o Grupo D da Liga Europa, mas prometeu dificultar a tarefa do emblema português.

"Conheço bem o Benfica. É uma das melhores equipas que está nesta competição e da Europa. É uma equipa de Liga dos Campeões. Não temos medo. Estamos felizes por defrontar o Benfica e estou confiante que amanhã [quinta-feira] vamos fazer um bom jogo", afirmou Dariusz Zuraw.

O treinador dos vice-campeões polacos falava aos jornalistas no Estádio Municipal de Poznan, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada do Grupo D.

"O jogo com o Benfica é um bom teste para nós. Queremos mostrar que sabemos praticar bom futebol e queremos iniciar a Liga Europa com um bom jogo. Sobretudo, será uma oportunidade para mostrar que tudo o que temos feito de bom na Europa não aconteceu por acaso", referiu o técnico de 47 anos, que está a cumprir a sua terceira temporada na equipa.

Atualmente, o Lech Poznan ocupa o nono lugar do campeonato polaco e está com várias baixas na defesa, devido a lesão, tendo mesmo sido obrigado a utilizar jogadores da equipa de reservas na última jornada da prova (derrota por 2-1 no campo do Jagiellonia Bialystok).

Na mesma conferência de imprensa, o guarda-redes Filip Bednarek, que chegou esta época do Heerenveen para ser titular, apontou o ataque como o ponto forte do Benfica.

"O Benfica tem uma defesa estável e sólida com jogadores conhecidos, mas penso que a principal força está no ataque. Tem excelente jogadores. Conheço o Everton e o Seferovic. Defrontei-o há uns anos num Europeu de sub-19. Já era bom jogador e continua a ser", disse o guardião polaco de 28 anos.

O Lech Poznan-Benfica está agendado para as 17:55 (18:55 horas locais) e terá arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.