Treinador do Orlando City: «Há lances para segundo amarelo e não importa se estamos a falar de Messi»

Óscar Pareja não era um treinador satisfeito depois do Orlando City, a sua equipa, sair derrotado na madrugada desta quinta-feira frente ao Inter Miami de Lionel Messi (3-1). Para o colombiano, a equipa de arbitragem condicionou o jogo ao assinalar um penálti injusto e ao perdoar o segundo cartão amarelo ao astro argentino."A mensagem não está clara, o jogo não merecia um penálti como aquele. São jogadas que influenciam diretamente, estamos muito frustrados. As pessoas querem ver futebol e o árbitro tem de ser justo. Isso não aconteceu hoje. É uma simulação muito clara e fácil de ver. Há alguns anos [os árbitros] não tinham a possibilidade de ter outros árbitros a ajudar, e hoje [que têm] nem consideram isso...", referiu após a partida, citado pela 'ESPN', antes de virar atenções para Messi."Há lances que são para segundo amarelo e não importa se estamos a falar do Leo [Messi]. Têm de ser medidas da mesma forma. As coisas têm de ser justas e isso não foi o que aconteceu em campo", rematou Pareja.Refira-se que a vitória do Inter Miami por 3-1, onde Messi contribuiu com dois golos , permitiu à equipa avançar para os oitavos de final da Leagues Cup, onde vai defrontar o FC Dallas.