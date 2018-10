Treinador do PSG manda 'boca' ao Atlético Madrid e já há caso

Imparável a nível interno - 12 vitórias em igual número de jogos (incluindo a Supertaça) –, o PSG sentiu quarta-feira inúmeras dificuldades para confirmar o favoritismo frente ao Nápoles. No regresso de Carlo Ancelotti (treinou os parisienses entre 2011 e 2013) a Paris, os italianos estiveram muito perto de sair com uma vitória do Parque dos Príncipes, mas um belo golo de Di María, já nos descontos (90’+3), deu o empate aos anfitriões (2-2). No final, Tuchel lamentou as oportunidades falhadas e disse estar confiante numa vitória em Nápoles dentro de duas semanas. Mas foi uma 'boca' para o Atlético Madrid que está a ter amplo destaque em Espanha.Tuchel criticou o estilo de jogo das equipas italianas e no mesmo contexto fez uma referência ao Atlético Madrid."A cultura em Itália caracteriza-se por olhar para o jogo sem bola. Há que respeitar isso. Não somos uma equipa italiana, nem o Atlético Madrid, somos o PSG".Carlo Ancelotti, treinador do Nápoles, por seu lado disse estar "feliz com a exibição, mas triste com o resultado". E fez uma referência a Di María: "Agradeço-lhe tudo o que ele fez quando o treinei no Real, mas teria sido melhor se tivesse rematado para fora."