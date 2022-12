Treinador do Utrecht anuncia saída após comportamento violento com jogador durante um treino

O FC Utrecht, emblema que atua no principal escalão de futebol na Holanda, informou esta quarta-feira a saída com efeitos imediatos do treinador Henk Fraser. Em causa está um incidente com o internacional alemão Amin Younes durante o treino de sábado, onde o treinador terá apertado o pescoço do avançado.

"Isto nunca me tinha acontecido como treinador. Não espelha aquilo que eu sou, nem a imagem do clube. Danifiquei a imagem do clube com o meu comportamento e isso magoa-me imenso. Foi por isso que tomei a decisão de abandonar o cargo de treinador do FC Utrecht. Não me revejo nas minhas ações e gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas envolvidas", atirou o técnico, em declarações citadas no site oficial do clube holandês.