Treinador espanhol relata horror vivido em Beirute: «Pensei que poderia ser uma bomba»

Daniel Giménez, treinador espanhol, viveu esta terça-feira o horror após duas explosões terem abalado a zona portuária da capital do Líbano, Beirute. "O meu corpo começou a tremer", explicou o técnico, que estava a orientar o seu primeiro treino oficial no comando do Al Ahed.





"Foi o meu primeiro treino oficial e estávamos a terminar a sessão quando, de repente, ouvimos uma explosão, o meu corpo começou a tremer, tinha um zumbido nos ouvidos ... e imediatamente uma nuvem cobriu-nos completamente. Sentimos o impacto", relatou Daniel Giménez, citado pelo jornal espanhol 'Marca'."Fui a conduzir para casa com uma mão no volante e outra nos olhos, naquele momento pensei que poderia ser uma bomba e queria-me proteger caso os vidros do carro se partissem. Durante o trajeto, vi Beirute destrída, muitos corpos cobertos de vidros, muita gente mutilada... foi horrível. A pior parte foi , sem dúvida, este caminho para casa e tudo o que vi", confessou."Foi muito chocante passar pelo centro de Beirute, pessoas a sangrar, partes de prédios e janelas no chão, ambulâncias, bombeiros, militares... O caos total, foi bastante chocante ", descreveu ainda, citado pela RTVE.Segundo as últimas informações oficiais, pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 3 mil ficaram feridas