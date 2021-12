Treinador morre após ataque cardíaco enquanto celebrava golo da vitória no último minuto

O treinador do El Magd, da segunda liga egípicia, Adham El-Selhadar sofreu um ataque cardíacos enquanto celebrava o golo da vitória da sua equipa aos 92 minutos, diante do El Zarqa.O trágico acontecimento sucedeu na passada quinta-feir, sendo que o técnico, de 53 anos, ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu e acabou por falecer.O El Magd anunciou um período de luto de seis dias pediu o adiamento do próximo jogo, contra o Pioneers FC.Após a confirmação do óbito, sucederam-se as mensagens e os tributos de alguns dos maiores nomes do futebol egípcio, entre eles o Al Ahly e o Ismaily SC, ambos da primeira liga do país.