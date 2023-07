Treinador português assume comando dos lituanos do Riteriai

O português Matthew Silva é o novo treinador da equipa principal do Riteriai, clube da Lituânia que se encontra no 10.º e último lugar no campeonato local.Matthew Silva, que acumulava as funções de adjunto da equipa principal e de treinador da equipa B do Riteriai, foi agora promovido, tendo como objetivo manter o clube ao escalão principal da Lituânia.Entretanto, outro português, o médio Benny (Bernardo Sousa), ex-Quarteirense, vai representar o Riteriai, fazendo parte dos quadros da equipa B do clube.