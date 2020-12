Treinador que já passou por Portugal vítima de racismo na Escócia

Kilmarnock, clube da primeira divisão da Escócia, condenou veementemente os ataques racistas dirigidos ao treinador Alex Dyer e está a trabalhar com a polícia no sentido de punir os responsáveis.





O clube recebeu uma carta depois da derrota em casa, por 2-1, com oLivingston, onde eram descritos insultos de teor racista dirigidos ao treinador."Estamos a trabalhar com a polícia com o intuito de identificar os indivíduos responsáveis por este ato desprezível e vamos fazer de tudo para que sejam punidos. O racismo é inaceitável e tem de ser destruído onde quer que seja", explicou o clube em comunicado.Alex Dyer, treinador de 55 anos, chegou a passar por Portugal enquanto jogador. Vestiu a camisola do FC Maia em 1996/97.