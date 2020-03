Treinador Thierry Laurey renova contrato por um ano com o Estrasburgo

O treinador Thierry Laurey renovou contrato por um ano, até junho de 2021, com o Estrasburgo, anunciou este sábado o clube do campeonato francês de futebol, interrompido devido à pandemia de Covid-19.

"O Racing Club de Estrasburgo e Thierry Laurey chegaram a acordo para o prolongamento do contrato do treinador do clube até junho de 2021", avançou o conjunto da 'Ligue 1' na sua conta na rede social Twitter.

Laurey, que estava em negociações para a renovação do contrato desde fevereiro, comanda o Estrasburgo desde 2016, tendo conseguido a subida à 'Ligue 1' logo na primeira temporada (2016/17), ao conquistar a 'Ligue 2'.

Em 2017/18, o Estrasburgo acabou o campeonato francês no 15.º lugar e, em 2018/19, ficou no 11.º posto e conquistou a Taça da Ligue, ao bater na final o Guingamp por 4-1 no desempate por grandes penalidades, após 0-0 nos 120 minutos.

Na presente temporada, que o novo coronavírus suspendeu, o 'onze' de Thierry Laurey, de 56 anos, segue, após 28 rondas, na 11.ª posição, com 38 pontos e menos um jogo disputado, com o líder destacado Paris Saint-Germain.

A formação gaulesa disputou também a Liga Europa, tendo caído no 'play-off', face aos alemães do Eintracht Frankfurt, que perderam por 1-0 em França e viraram a eliminatória em casa com um triunfo por 3-0.