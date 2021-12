Três grandes com multas da UEFA de 105 mil euros

A UEFA divulgou as multas da antepenúltima e penúltima jornadas da Champions, com os três clubes portugueses a somarem 105.750€ em sanções. O Benfica foi punido com uma multa de 1.500€ na visita ao Bayern, enquanto o Sporting teve a maior fatia, com uma multa de 6.750€ frente ao Besiktas e 50.250€ com o Dortmund, ao passo que o FC Porto foi multado em 2.250€ com o Milan e 45.000€ na visita ao Liverpool.