Três jogadores renunciam à seleção saudita na véspera da estreia na Taça Asiática: «Nunca vi nada assim»

Estalou o verniz na seleção da Arábia Saudita. Na véspera de se estrear na Taça Asiática, Roberto Mancini confirmou que três jogadores decidiram renunciar à seleção e que acabou por afastá-los da convocatória."Nunca vi nada assim na minha carreira. O Al Faraj [médio do Al Hilal] disse-me que não queria jogar nos particulares. O Al Ghannam [Al Nassr] disse que não estava contente na seleção. E o Al Aqidi comentou com o treinador de guarda-redes que se não fosse titular não queria ficar", afirmou o técnico italiano, na antevisão ao duelo de amanhã com Omã, a contar para a 1ª jornada do Grupo F, complementando:"O Al Ghannam e Al Aqidi pediram para ser titulares, mas eu é que sou o treinador e eu é que tomo essa decisão. Perguntámos-lhes duas ou três vezes se queriam estar na seleção e a resposta foi 'não'. Eu quero jogadores que queiram representar o seu país e temos que dar oportunidades a outros."Recorde-se que Mancini, de 59 anos, assumiu os destinos da seleção saudita em agosto último, depois de ter deixado o comando técnico da seleção italiana, pela qual conquistou o Euro'2020.