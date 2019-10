Três 'portugueses' na seleção olímpica do Brasil

Wendel (Sporting) e Lucas Fernandes e Rodrigo (ambos do Portimonense) foram convocados pelo treinador André Jardine para a seleção olímpica do Brasil, que participará no Torneio de Tenerife, entre 14 e 17 de novembro.

Os médios Wendel e Lucas Fernandes têm sido chamados com regularidade aos olímpicos brasileiros, enquanto o defesa-central Rodrigo integra o grupo pela primeira vez.

O extremo Bruno Tabata (Portimonense), que tem feito parte do parte do grupo, desta vez não integra a lista dos 23 chamados por André Jardine.

Em Tenerife o Brasil começará por defrontar os Estados Unidos, encontrando depois Argentina ou Chile, na final ou no apuramento dos terceiro e quarto classificados.

O torneio pré-olímpico de apuramento dos representantes sul-americanos terá lugar entre janeiro e fevereiro de 2020, na Colômbia. O sorteio está marcado para 5 de novembro, sabendo-se já que o Brasil será cabeça de série e incluído no grupo B.