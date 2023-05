Trio de portugueses ainda sonha com o título de campeão de Israel

O Hapoel Beer Sheva de Miguel Vítor, André Martins e Hélder Lopes ainda sonha com o título de campeão de Israel, depois da vitória alcançada, esta segunda-feira, sobre o Maccabi Haifa, por 2-1.Foi um triunfo fundamental para a equipa dos três jogadores nascidos em Portugal, que quer ser campeã pela sexta vez na história. Com este resultado, o Hapoel Beer Sheva mantém-se no 2.º posto, mas agora a apenas quatro pontos de distância do líder Maccabi Haifa, numa altura em que ainda há 9 pontos em disputa, referentes às três jornadas que faltam até ao fim do campeonato.Miguel Vítor, capitão de equipa, persegue o terceiro título de campeão de Israel, país pelo qual já é internacional. Pelo Hapoel Beer Sheva, o defesa central formado no Benfica também já conquistou duas Supertaças, duas Taças de Israel e uma Taça da Liga.