Triunfo da Juventus 'ajuda' Portugal e ultrapassagem à Rússia fica à vista

A vitória da Juventus sobre o Lokomotiv Moscovo ( 2-1 ), esta terça-feira, ajudou Portugal no que respeita ao ranking da UEFA. Desta forma, a ultrapassagem à Rússia e consequente subida ao 5.º lugar poderá acontecer já amanhã, sendo que para tal o Benfica, diante do Lyon, terá de fazer melhor resultado do que o Zenit, que enfrenta o Leipzig.Nesta altura, os dois países estão separados por 0,1 pontos (43.549 contra 43.449). Se o Benfica bater os franceses, somará 0,4 pontos, ao passo que os russos, se empatarem, por exemplo, somam apenas 0,17 pontos. De referir que neste ranking cada vitória de um clube vale 2 pontos, divididos pelo número de equipas desse país que disputaram provas europeias na época em questão. No caso de Portugal, divide por 5; no caso da Rússia, por 6.Recorde-se que a subida ao 5.º lugar é particularmente importante porque dá acesso à Liga dos Campeões para três equipas (duas diretas para a fase de grupos e a outra para as pré-eliminatórias). Se Portugal terminar a temporada à frente da Rússia saberá de antemão que o próximo campeonato nacional já dará mais lugares na Champions.