Trocou camisola com Messi, mas a mulher proibiu-o de... pendurá-la no quarto

No sábado, apesar da derrota do Nashville SC diante do Inter Miami - na final da Leagues Cup -, o médio Dax McCarty não foi propriamente para casa de mãos a abanar, já que consigo levou provavelmente a camisola mais desejada de todas: a de Leo Messi. Conseguida a lembrança, o médio de 36 anos rapidamente colocou na cabeça que aquela camisola era para colocar num local de destaque e, nas redes sociais, na sua partilha pós-jogo, fez notar a sua vontade."@jen.zyski.mccarty, desculpa mas a última foto vai para uma moldura em cima da cama", escreveu, esperando a aprovação de Jen. Contudo, a mulher do médio tinha outras ideias e rapidamente deixou um comentário a reprovar aquela opção: "não há qualquer hipótese disso acontecer".