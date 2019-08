Barcelona conquista Troféu Joan Gamper após reviravolta diante do Arsenal

El Trofeo Joan Gamper se queda en casa

O Barcelona garantiu, este sábado, o Troféu Joan Gamper ao receber e vencer o Arsenal por 2-1, num jogo em que Nélson Semedo foi titular pelos blaugrana.Com Griezmann e De Jong a titulares no emblema catalão, foram mesmo os gunners que se adiantaram primeiro no marcador, aos 36 minutos, com um remate certeiro de Aubameyang, depois de uma assistência de Mesut Özil.Na segunda parte, Ernesto Valverde promoveu nove alterações relativamente ao onze inicial lançado e foi com Luís Suárez já em campo - entrou aos 63 minutos -, que o Barcelona chegou à vantagem no marcador, em cima no minuto 90. Pelo meio, Ainsley Maitland-Niles, médio de 21 anos do Arsenal, marcou na própria baliza.Com este resultado, o Barcelona conquista o 42.º título do Troféu Joan Gamper, em 54 edições.Sigao direto.