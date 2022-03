Turco recusou vestir camisola contra a guerra: «Milhares morrem todos os dias no Médio Oriente»

Aykut Demir, capitão dos turcos do Erzurumsport, tornou-se notícia no seu país pelo facto de se ter recusado a vestir uma camisola contra à guerra na Ucrânia antes do encontro com o Ankaragucu. Todos os jogadores o fizeram, mas o homem da braçadeira do clube de Erzurum decidiu não fazê-lo e acabou por ficar no olho do furacão, com um sem fim de críticas nas redes sociais, entre insultos e até pedidos para que fosse suspenso.Ora, o jogador de 33 anos, internacional pela Turquia por uma ocasião, acabou por sentir necessidade de se justificar e ao 'Futbol Anadolu' explicou a sua opção. "Morrem milhares de pessoas todos os dias no Médio Oriente. Também me sinto mal por eles. Partilho a dor das pessoas inocentes, mas as pessoas ignoram a perseguição que é feita lá e depois fazem isto quando se passa algo na Europa. Não me sinto confortável em vestir a camisola, porque não foi feita também para esses países. Não me sentiria confortável se a tivesse vestido", assumiu.