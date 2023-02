Turquia: Atsu regressou ao prédio depois de ter saído ileso

As autoridades turcas confirmaram que não foi encontrado qualquer sinal de vida nos escombros do hotel onde Christian Atsu estava instalado. O antigo jogador do FC Porto continua desaparecido, mas terão surgido imagens de videovigilância a confirmar que o ganês conseguiu sair do prédio ileso, antes de ter regressado à garagem para tentar retirar o carro. De acordo com fontes citadas pela imprensa turca e ganesa, o edifício só teria desmoronado passados 20 minutos.

Com os familiares e o agente ainda a percorrerem os hospitais à procura de eventuais notícias positivas, um elemento do Hatayspor confirmou que Atsu tinha pedido para deixar o clube pouco antes da tragédia, mas mudou de planos após ter marcado frente ao Kasimpasa no fim de semana anterior. "Tinha um voo às 23h00 e o terramoto aconteceu às 04h00", revelou Fatih Ilek.