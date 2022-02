Turquia: Basaksehir de Pizzi bate Rizespor de Gedson

O Basaksehir foi a casa do Rizespor vencer por dois golos sem resposta, ambos apontados por Trézéguet, aos 33 e 52 minutos, em jogo da 26ª jornada do campeonato turco.O jogo colocou frente a frente dois antigos colegas de equipa do Benfica, ambos titulares no encontro desta sexta-feira. Pizzi alinhou pelo Basaksehir de início e saiu aos 64 minutos. Já Gedson também foi titular e cumpriu os 90 minutos.Assim, o Basaksehir soma 40 pontos após 24 rondas cumpridas. O Rizespor mantém-se no 18º e antepenúltimo lugar com 23 pontos em 25 jogos.