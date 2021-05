Turquia: Besiktas sagra-se campeão por apenas um golo de diferença

O Besiktas sagrou-se este sábado campeão turco com apenas um golo de diferença, enquanto o técnico português Ricardo Sá Pinto despediu-se do Gazientep com um triunfo, na 40.ª e última jornada do campeonato.

O Besiktas, que alcançou o 16.º título da sua história, terminou a Liga turca empatado pontualmente com o Galatasaray (84), mas com vantagem na diferença de golos sobre o seu rival (45 para 44), naquele que é o primeiro critério de desempate da competição.

As águias negras confirmaram o primeiro lugar com um triunfo por 2-1 no campo do Goztepe, enquanto o Galatasaray, com Gedson Fernandes a tempo inteiro, também venceu na receção ao Yeni Malatyaspor, por 3-1.

No seu último jogo pelo Gazientep, Sá Pinto foi ganhar por 1-0 ao terreno do Hatayspor, com Rúben Ribeiro a titular, e terminou a prova no oitavo lugar. O brasileiro Jefferson fez o único golo da partida, aos 73 minutos, enquanto André Sousa esteve ausente dos forasteiros, devido a lesão.