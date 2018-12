Turquia: Besiktas vence Galatasaray com golo de penálti

O Besiktas, com Ricardo Quaresma a tempo inteiro, venceu este domingo em casa o Galatasaray por 1-0, graças a um golo do sérvio Adem Ljajic, de penálti, no dérbi da 14.ª jornada da Liga turca.O castigo máximo convertido por Ljajic aos 18 minutos foi suficiente para o Besiktas derrotar o rival Galatasaray, que vai receber o FC Porto no próximo dia 11, para a sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, num jogo em que os turcos ainda disputam a qualificação para a Liga Europa com os russos do Lokomotiv Moscovo.Com este triunfo, o Besiktas, que conta ainda com o internacional português Pepe, subiu ao terceiro lugar, com os mesmos 24 pontos do Galatasaray, que é quarto, ambos a menos seis do líder Basaksehir.