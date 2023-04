Turquia: Besiktas vence Galatasaray e deixa Fenerbahçe de Jorge Jesus mais perto da liderança

O Besiktas de Gedson Fernandes derrotou este domingo o Galatasaray, atual líder do campeonato turco, por 3-1, um resultado que ajudou o Fenerbahçe de Jorge Jesus a aproximar-se da liderança da tabela classificativa - os três primeiros classificados estão agora separados por cinco pontos.Mauro Icardi abriu as hostilidades ao minuto 20, mas, pouco depois (35'), o marroquino Romain Saiss deixou tudo empatado no regresso aos balneários ao intervalo. Nos primeiros minutos da segunda parte, Amir Hadziahmetovic fez o 2-1 (58') e, já desde o banco de suplentes (saiu aos 90'), viu o ex-jogador do FC Porto Vincent Aboubakar fixar o resultado final em 3-1.Com este resultado, o Galatasaray mantém-se na liderança do campeonato com os mesmos 70 pontos, embora agora a vantagem pontual para o vice-líder Fenerbahçe seja de apenas três pontos (as duas equipas ainda se defrontam até ao final do campeonato). Já o Besiktas segue no terceiro posto, mas agora com 65 pontos (menos cinco do que o atual líder da prova).