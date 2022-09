Turquia: Bruno Paz fatura pelo Konyaspor

Bruno Paz continua num bom momento ao serviço do Konyaspor. O médio português de 24 anos, contratado este verão ao Sporting e que já leva um golo em quatro jogos na presente temporada, voltou a fazer o gosto ao pé, desta feita num particular diante do Adanaspor (vitória por 4-1).A equipa do luso tem sido uma das surpresas desta liga turca, tendo encaixado apenas dois golos em sete jornadas e ocupando o 5º lugar da tabela com 14 pontos, os mesmos de Besiktas e Basaksehir e dois atrás dos líderes Adana Demirspor e Galatasaray.