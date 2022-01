Turquia em choque: defesa do Konyaspor morre num acidente de viação

Ahmet Çalik, joueur de football de 27 ans de l'Ittifak Holding Konyaspor, est décédé dans un accident de voiture ce matin vers 9h00.



En tant que @sport_turc, nous souhaitons toutes nos condoléances à sa famille, ses fans et au club de #Konyaspor pic.twitter.com/EP6yVFK4yX — Le Sport Turc (@sport_turc) January 11, 2022

A Turquia foi esta manhã abalada por uma notícia que deixou o país em choque: o defesa Ahmet Çalik, internacional turco que jogava no Konyaspor, sofreu um acidente de viação por volta das 9 da manhã locais, numa autoestrada em Ancara, e acabou por morrer. Tinha 27 anos.Segundo a imprensa turca, o carro em que o jogador seguia capotou e saiu da estrada. De acordo com testemunhas, Ahmet Çalik seguia sozinho na viatura. As equipas de emergência acorreram de imediato, mas nada puderam fazer e a morte foi declarada no local.O Konyaspor já partilhou uma mensagem de pesar: "Estamos profundamente tristes pela perda do nosso jogador, Ahmet Çalik, que ganhou o amor dos nossos adeptos e da cidade desde o primeiro dia em que chegou ao clube."Çalik chegou ao Konyaspor em 2020, depois de rescindir contrato com o Galatasaray. Começou a carreira no Genclerbirligi e estreou-se na liga turca em 2013, pelo Fenerbahçe.O ministro da juventude e desporto da Turquia, Mehmet Muharrem Kasapoglu, também lamentou o sucedido. "Ouvi com grande pena que o futebolista da nossa seleção, Ahmet Çalik, que joga no Konyaspor, morreu no acidente de viação em Ancara. Que Deus tenha misericórdia. As minhas condolências para a sua família, para o Konyaspor e para toda a comunidade do futebol."