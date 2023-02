Turquia: Galatasaray bate campeão

O Galatasaray deu ontem um passo de gigante rumo ao título turco, que lhe foge desde 2019. Ao bater o campeão Trabzonspor por 2-1, a equipa de Sérgio Oliveira – mais uma vez titular – estendeu a série de vitórias na liga para 12 (15 em todas as competições) e aumentou vantagem na liderança para 9 pontos, com mais um jogo disputado do que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, que recebe hoje o Konyaspor no fecho da 22ª ronda. O uruguaio Maxi Gómez, logo no primeiro minuto, adiantou o Trabzonspor, mas a turma de Istambul empatou por Mertens (18’), a passe de Icardi, que selou a reviravolta de penálti (53’).

Destaque ainda para o golo de Ivan Cavaleiro – o 4º da época –, embora isso não tenha evitado a derrota (1-2) do Alanyaspor, que contou também com Candeias, frente ao Istanbulspor.