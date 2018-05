O Galatasaray sagrou-se este sábado campeão turco pela 21.ª vez na sua história, a primeira desde 2014/15, graças a uma vitória por 1-0 na visita ao reduto do Göztepe, em partida da última jornada do campeonato. A formação comandada por Fatih Terim sabia que um empate era quanto bastava para celebrar o êxito, mas fizeram melhor e, com um golo de Bafetimbi Gomis, aos 66', de penálti, logrou um triunfo que permite fechar a época com 75 pontos, mais 3 do que Fenerbahçe e Basaksehir.Na luta pelo segundo lugar levou a melhor o Fenerbahçe (venceu esta tarde por 3-2 diante do Konyaspor), que fechou à frente do Basaksehir (também triunfou por 3-2, ante o Kasimpasa) por ter vantagem no confronto direto. No quarto posto ficou o Besiktas de Ricardo Quaresma e Pepe, que esta tarde bateu o Sivasspor por 5-1, com o benfiquista Talisca a despedir-se com um golo.

Autor: Fábio Lima