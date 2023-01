Turquia: Galatasaray de Sérgio Oliveira goleia e coloca pressão no Fenerbahçe de Jesus

O Galatasaray venceu por claros 4-0 na casa do Giresun, em jogo da 21ª jornada do campeonato turco, e colocou pressão no Fenerbahçe de Jorge Jesus, perseguidor direto na luta pelo título.A formação de Istambul, que lidera o campeonato, contou com o internacional português Sérgio Oliveira a cumprir os 90 minutos e alcançou os três pontos face aos golos de Mertens, Léo Dubois, Rashica e Akgün.Assim, o 'Gala' passa a somar 48 pontos, mais sete do que a formação do técnico português que só joga no domingo, na receção ao Kasimpasa.