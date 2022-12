Turquia: Galatasaray de Sérgio Oliveira tira Fenerbahçe de Jorge Jesus da liderança

O Galatasaray de Sérgio Oliveira desalojou o Fenerbahçe de Jorge Jesus da liderança da liga turca (30/29 pontos) ao bater (2-1) o Istanbulspor com um bis de Gomis.Nesta 15.ª jornada, a equipa de JJ perdeu (0-2) com o Trabzonspor, tendo Miguel Crespo sido expulso. Com uma assistência de Ivan Cavaleiro, o Alanya de Pedro Pereira e Candeias empatou (2-2) com o Konyaspor de Bruno Paz.