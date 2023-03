Turquia: Galatasaray perde e dá alento a Jorge Jesus

O Konyaspor derrotou (2-1) o líder Galatasaray no jogo de abertura da 26ª jornada da liga turca. Bruno Paz fez as assistências para os golos dos anfitriões e Sérgio Oliveira jogou 80 minutos pelos forasteiros.Segundo classificado a seis pontos (63/57) do guia, o Fenerbahçe de Jorge Jesus visita amanhã o terreno do Alanyaspor, tendo uma oportunidade soberana para reduzir a desvantagem e esquecer a eliminação na Liga Europa.