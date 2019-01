Turquia: Galatasaray vence Goztepe e aproxima-se da liderança

O Galatasaray, adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, venceu este sábado no estádio do Goztepe por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga turca, e aproximou-se do líder do campeonato.Um golo de Gumus, aos 72 minutos, bastou ao 'Gala' para bater a formação dos portugueses Beto e André Castro, ambos titulares na equipa da casa, e chegar aos 35 pontos, a três do líder Basaksehir, que só joga na segunda-feira.A formação de Istambul beneficiou também de uma grande penalidade falhada pelo Goztepe, por intermédio do costa-riquenho Celso Borges, aos 57 minutos, com o resultado em 0-0, para se afastar ainda do terceiro classificado, o Malatyaspor, que na segunda-feira pode igualar os 35 pontos na visita ao Fenerbahçe.Galatasaray e Benfica vão defrontar-se nos 16 avos-de-final da Liga Europa, com a primeira mão a estar marcada para 14 de fevereiro, na Turquia, e a segunda para 21, no Estádio da Luz, em Lisboa.