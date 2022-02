Turquia: Gedson titular pela primeira vez no Rizespor

Gedson Fernandes foi titular pela primeira vez no Rizespor, no jogo que terminou com um nulo no terreno do Altay, a contar para a 19ª jornada da liga turca. O médio ex-Benfica alinhou os 90 minutos ao contrário do também português Marco Paixão, que entrou aos 77 minutos pela equipa da casa.O internacional português está emprestado pelo Besiktas depois de ter deixado em definitivo o Benfica na última janela de transferências.O Rizespor segue no penúltimo e 19º lugar, com 20 pontos em 24 jornadas. O Altay está no 18º posto, com 22 pontos, ao cabo de 25 rondas.