Turquia: Médico inspirou-se em Falcão e acabou homenageado

O médico turco Eren Basar decidiu ir trabalhar com um fato protetor com um mensagem personalizada direcionada a seu jogador preferido, Radamel Falcão, que se tornou viral... e chegou mesmo ao conhecimento do avançado colombiano.





O antigo jogador do FC Porto, atualmente no Galatasaray, aproveitou para publicar a foto e deixar uma sentida homenagem aos profissionais de saúde que, nesta pandemia, têm estado na linha de frente do combate à Covid-19."Obrigada por tudo o que fazem por todos nós. Que seja uma oportunidade para agradecer a todos os médicos e pessoas que trabalham nos hospitais, a combaterem o Covid-19. Muito obrigado a todos vocês", escreveu Radamel Falcão nas redes sociais.