Turquia: Quaresma sela permanência

O Kasimpasa, de Ricardo Quaresma e Jorge Fernandes, assegurou a permanência na 1ª Divisão turca ao bater o Rizespor. Com o internacional português, de 36 anos, a entrar aos 84’ e o central, de 23 anos, a ficar no banco, o Kasimpasa triunfou graças aos golos de Hajradinovic (53’) e Anil Koc (78’), numa partida em que ainda falharam um penálti através de Thiam (90’). Assim, a equipa de Quaresma venceu o Rizespor, que teve Ivanildo Fernandes a titular, e soma 39 pontos, mais sete do que os clubes na zona de despromoção, quando faltam disputar duas jornadas.