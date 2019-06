Turquia: Tiago Lopes assina pelo Denizlispor

O português Tiago Lopes vai ser jogador do Denizlispor, da Turquia. O lateral-direito jogava no Kayserispor e agora rubricou um contrato por duas épocas com o novo clube. Aos 30 anos, o jogador dá um novo rumo à sua carreira, depois das passagens por Polisportiva Saint-Christophe, de Itália, e Cluj, da Roménia. No nosso país, o defesa representou Sp. Espinho, Tondela, Trofense e Sp. Covilhã.





No Denizlispor, Tiago Lopes irá concorrer com Sapunaru, defesa romeno que em Portugal jogou no FC Porto.