'Tuttosport' faz novo corte nos nomeados para o Golden Boy: caem três jogadores do Sporting

O 'Tuttosport' realizou, esta segunda-feira, novo corte nos nomeados para o prémio Golden Boy, numa lista que agora conta com 60 nomes e da qual caíram três portugueses do Sporting: Tiago Tomás, Rodrigo Ribeiro e Joelson Fernandes.Entre os jogadores que ainda constam nas escolhas do jornal italiano, estão os portugueses Paulo Bernardo, Henrique Araújo e Diego Moreira (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Fábio Silva (Anderlecht), Fábio Carvalho (Liverpool) e Francisco Conceição (Ajax), para além de outro jogador que atua em Portugal e nas águias, o italiano Cher Ndour.